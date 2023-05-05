وضع حجر الأساس لقرية بير أحمدلي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال

باكو، 5 مايو (أذرتاج)

حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا حفل وضع حجر الأساس لقرية بير أحمدلي التابعة لمحافظة فضولي.

تم إبلاغ رئيس الدولة والسيدة الأولى بالأعمال المخطط تنفيذها في القرية.

تبلغ المساحة الإجمالية المتوقعة لقرية بير أحمدلي 178 هكتاراً. سيتم بناء إجمالي 565 منزلاً لـ 2369 شخصًا في القرية. ستكون مساحة لكل فناء للبيت 1200 متر مربع. ستشهد المرحلة الأولى بناء 280 منزلاً.

سيكون للقرية مبنى إداري، وفندق، ومقهى، ومطعم، ومسجد، وصيدلية، ومدرسة ثانوية تتسع لـ480 تلميذ، وروضة أطفال، ومركز الاجتماع، ومكتبة، إلخ.

سيتم الانتهاء من أعمال البناء في نوفمبر 2025.

وضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس لقرية بير أحمدلي.