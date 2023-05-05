باكو، 5 مايو (أذرتاج) تم تدشين محطة "هادروت" الفرعية الكهربائية ومركز التحكم. وحضر حفل الافتتاح رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف. أبلغ رئيس شركة اذر ايشيق للكهرباء وقار احمدوف رئيسَ الدولة عن الأعمال المنجزة. يجب الذكر ان الرئيس إلهام علييف أرسى حجر الأساس لمحطة "هادروت" الفرعية الكهربائية في 9 أكتوبر 2021. ستسمح هذه المحطة الفرعية تزويد محافظات جبرائيل وقوبادلي وزنكيلان بالكهرباء ان اقتض الامر. قيل ان مجمع التدريب والتعليم الموجود في المحطة يسمح لاستضافة كل الفعاليات الدولية.

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده