وفد أذربيجاني يحضر كونغرس الاتحاد الدولي للجودو

باكو، 5 مايو (أذرتاج)

حضر نائب رئيس الاتحاد الأذربيجاني للجودو، إلنور محمدلي، والأمين العام رشاد رسوللو والوفد المرافق لهما من الاتحاد الاذربيجاني للجودو، أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدوليّ للجودو، التي عُقدت في الدوحة عاصمة دولة قطر ، حسبما أفادت اذرتاج.

وحضر جلسة الافتتاح ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، وأعضاء الاتحاد الدولي ورؤساء وممثلو الاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي للجودو.

تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وإجراء الانتخابات لمنصب الأمين العام للاتحاد، وأمين الصندوق للاتحاد.

وتمَّ انتخاب الدكتورة ليزا آلان بالإجماع لمنصب الأمين العام بدلًا من جان لوك روجي، وإعادة انتخاب الإماراتي ناصر التميمي في منصب أمين الصندوق للاتحاد.

أعلن رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فيزر أن موضوع اليوم العالمي للجودو 2023 سيكون "أحضر صديقك إلى الجودو".

يُعقد الكونغرس كل عامين، ويوفر فرصة لمجتمع الجودو للالتقاء لمناقشة القضايا المهمة واتخاذ قرارات حول مستقبل الجودو.