  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    وفد أذربيجاني يحضر كونغرس الاتحاد الدولي للجودو

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٠:١٢]

    باكو، 5 مايو (أذرتاج)

    حضر نائب رئيس الاتحاد الأذربيجاني للجودو، إلنور محمدلي، والأمين العام رشاد رسوللو والوفد المرافق لهما من الاتحاد الاذربيجاني للجودو، أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدوليّ للجودو، التي عُقدت في الدوحة عاصمة دولة قطر ، حسبما أفادت اذرتاج.

    وحضر جلسة الافتتاح ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، وأعضاء الاتحاد الدولي ورؤساء وممثلو الاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي للجودو.

    تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وإجراء الانتخابات لمنصب الأمين العام للاتحاد، وأمين الصندوق للاتحاد.

    وتمَّ انتخاب الدكتورة ليزا آلان بالإجماع لمنصب الأمين العام بدلًا من جان لوك روجي، وإعادة انتخاب الإماراتي ناصر التميمي في منصب أمين الصندوق للاتحاد.

    أعلن رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فيزر أن موضوع اليوم العالمي للجودو 2023 سيكون "أحضر صديقك إلى الجودو".

    يُعقد الكونغرس كل عامين، ويوفر فرصة لمجتمع الجودو للالتقاء لمناقشة القضايا المهمة واتخاذ قرارات حول مستقبل الجودو.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٠:١٧]
    توقيع معاهدة حول مباريات كأس العالم للشطرنج في باكو
    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٢:١٤]
    نادي غابالا لكرة القدم خرج للمباراة الـ500 بدوري الممتاز الأذربيجاني
    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [٠٩:٥‎٩]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٣٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٢٧]
    جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى
    وفد أذربيجاني يحضر كونغرس الاتحاد الدولي للجودو وفد أذربيجاني يحضر كونغرس الاتحاد الدولي للجودو وفد أذربيجاني يحضر كونغرس الاتحاد الدولي للجودو