توقيع معاهدة حول مباريات كأس العالم للشطرنج في باكو
AzerTAg.az
٠٥.٠٥.٢٠٢٣ [٢٠:١٧]
باكو، 5 مايو (أذرتاج)
تم التوقيع على معاهدة حول مباريات كأس العالم للشطرنج، المزمع تنظيمها في باكو خلال شهري يوليو – أغسطس.
أفادت أذرتاج ان وزير الشباب والرياضة الاذربيجاني فريد قايبوف ورئيس الاتحاد الدولي للشطرنج (فيدي) اركادي دفوركوفيتس ورئيس الاتحاد الاذربيجاني للشطرنج ماهر محمدوف وقعا على معاهدة رسمية لمباريات كأس العالم.
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