  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    في المرحلة الأولى.. تشييد 327 بيت في قرية دادالي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٠:٣٣]
    في المرحلة الأولى.. تشييد 327 بيت في قرية دادالي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال

    باكو، 5 مايو (أذرتاج)

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حفل وضع حجر الأساس لقرية دادالي في محافظة فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني.

    أحيط رئيس الدولة علما بالأعمال المخطط تنفيذها في القرية.

    تبلغ المساحة الإجمالية المتوقعة للقرية 314 هكتاراً. سيتم بناء ما مجموعه 1050 منزلًا لـ4495 شخصًا (1129 عائلة) في القرية. ستشهد المرحلة الأولى بناء 327 منزلًا لـ1373 ساكنًا.

    كما ستُنشأأأ في القرية مبنى إداري، ومسجد، وصيدلية، ونقطة طبية، ومدرسة ثانوية تتسع لـ 840 مقعدًا، وروضتا أطفال بسعة 100 سرير، ونادي القرية، ومكتبة، إلخ.

    سيتم الانتهاء من أعمال البناء في نوفمبر 2025.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٩:٥‎٥‎]
    تدشين محطة "هادروت" الفرعية الكهربائية ومركز التحكم
    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٩:٤٥‎]
    وضع حجر الأساس لقرية بير أحمدلي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال
    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٩:٣٠]
    تدشين جزء 8.2 كم من الطريق البري بين شكربايلي وجبرائيل وهادروت
    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٨:٥‎٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل إرساء حجر الأساس لمركز اداري في قرية توغ