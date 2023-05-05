في المرحلة الأولى.. تشييد 327 بيت في قرية دادالي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال

باكو، 5 مايو (أذرتاج)

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حفل وضع حجر الأساس لقرية دادالي في محافظة فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني.

أحيط رئيس الدولة علما بالأعمال المخطط تنفيذها في القرية.

تبلغ المساحة الإجمالية المتوقعة للقرية 314 هكتاراً. سيتم بناء ما مجموعه 1050 منزلًا لـ4495 شخصًا (1129 عائلة) في القرية. ستشهد المرحلة الأولى بناء 327 منزلًا لـ1373 ساكنًا.

كما ستُنشأأأ في القرية مبنى إداري، ومسجد، وصيدلية، ونقطة طبية، ومدرسة ثانوية تتسع لـ 840 مقعدًا، وروضتا أطفال بسعة 100 سرير، ونادي القرية، ومكتبة، إلخ.

سيتم الانتهاء من أعمال البناء في نوفمبر 2025.