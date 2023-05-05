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    من أي بلدان تستورد كازاخستان الأسلحة؟

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٠:٥‎٠]
    من أي بلدان تستورد كازاخستان الأسلحة؟

    باكو، 5 مايو (أذرتاج)

    كشف نائب وزير الدفاع الكازاخستاني سلطان كمال الدينوف عن أسماء البلدان التي تستورد منها كازاخستان أسلحتها.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة انباء كازانفورم الكازاخية ان الجيش الكازاخستاني ادخل في تسليحه أسلحة من تركيا والولايات المتحدة الامريكية والصين وغيرها من البلدان فضلا عن أسلحة روسيا.

    قال ان العسكريين الكازاخستانيين يتدربون في تركيا وباكستان والولايات المتحدة الامريكية والصين وبيلاروس والهند وروسيا وغيرها من البلدان.

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