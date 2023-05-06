رئيس الوزراء علي أسدوف يزور ضريح الزعيم الوطني حيدر علييف

باكو، 6 مايو، (اذرتاج) زار رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف اليوم ضريح الزعيم الوطني ومؤسس أذربيجان الحديثة حيدر علييف ووضع اكليلا من الزهور امام تمثاله. أفادت وكالة اذرتاج انه كما باقات من الزهور على قبر زوجة الزعيم القومي طبيبة العيون الشهيرة ظريفة علييفا احياء لذكراها.

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