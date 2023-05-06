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    ارتفاع عدد المصابين في الزلزال إلى 27

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٥‎٥‎]
    ارتفاع عدد المصابين في الزلزال إلى 27

    باكو، 6 مايو، (أذرتاج)

    ارتفع عدد المصابين نتيجة الزلزال الذي ضرب محافظة إيشيكاوا اليابانية الى 27 شخصا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن جميع المصابين من سكان قرية سوزو حيث شعر السكان بالزلزال وتدمير عدد من المباني السكنية.

    وقع زلزال بقوة 6.5 درجة في الجزء الأوسط من جزيرة اليابان الرئيسية على ساحل بحر اليابان، على عمق حوالي 12 كيلومترا.

    كما وقع حوالي 10 هزات أرضية بلغت قوتها 5.8 درجة في هذا الجزء من اليابان.

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