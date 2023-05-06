دبلوماسيون وملحقون عسكريون أجانب في زيارة نخجوان

نخجوان، 6 مايو، (أذرتاج)

قام ممثلو السلك الدبلوماسي والملحقون العسكريون المعتمدون في اذربيجان بزيارة مدينة نخجوان في إطار سلسلة من الفعاليات التي تقام بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد حيدر علييف الزعيم القومي ومؤسس أذربيجان الحديثة.

أفادت وكالة أذرتاج أنه لهذا الغرض، تم تنظيم رحلات طيران مستأجرة خاصة من باكو وأنقرة إلى نخجوان.

ويذكر أنه من المقرر أن يشارك ممثلو السلك الدبلوماسي والملحقون العسكريون المعتمدون في أذربيجان الذين يقيمون في باكو وأنقرة في الحدث المخصص للذكرى المئوية لميلاد الزعيم العظيم حيدر علييف.