علي أسدوف: افتتاح ممر زانكزور سيزيد عن ثقل أذربيجان في المنطقة

باكو، 6 مايو، (أذرتاج)

سيزيد افتتاح ممر زانكزور عن ثقل أذربيجان في المنطقة إلى جانب تنمية اقتصاد البلد.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس وزراء الاذربيجاني علي أسدوف خلال خطابه في مؤتمر "حيدر علييف وبناء الدولة المستقلة في أذربيجان: تاريخ وحداثة التحول الاجتماعي والاقتصادي" المنعقد في 6 مايو.

وقال رئيس الوزراء إن الخطوة المهمة التالية في استراتيجية النفط ، التي نفذها القائد العظيم حيدر علييف ، كانت نقل النفط المنتج إلى الأسواق العالمية. إن خط أنابيب النفط "باكو - تبيليسي – جيهان" ، الذي أسسه حيدر علييف في عام 2002 وتم تشغيله في عام 2006 بفضل الخدمات القيمة من قبل لرئيس إلهام علييف، شكل أساسا لممر نقل الطاقة بين الشرق والغرب.

تم توسيع خط أنابيب النفط "باكو - تبيليسي – جيهان" بشكل أكبر وأدى إلى إنشاء الشرايين العابرة مثل خط أنابيب "جنوب القوقاز" و"تاناب" و"تاب" لنقل الغاز في إطار مشروع "شاه دنيز" الضخم.

قال رئيس الوزراء علي أسدوف إن هذا لم يكن وصول النفط الأذربيجاني إلى الأسواق الأوروبية والعالمية فقط ولكن دخول أذربيجان نفسها إلى الساحة السياسية في العالم أيضا. حددت استراتيجية النفط التطورَ المستمر لأذربيجان وأصبحت جمهوريتنا شريكا موثوقا به ودولة قوية لها صوت على المستوى العالمي والإقليمي. وأصبحت أذربيجان واحدة من المراكز اللوجستية والنقل في العالم بتنفيذ مشاريع رائعة مثل إنشاء ممري النقل "الشمال والجنوب" و"الشرق والغرب" إلى جانب مشاريع النفط والغاز واسعة النطاق وتشغيل سكة حديد "باكو – تبليسي – كارس".