بحث تعزيز التعاون الجمركي بين أذربيجان واليابان

باكو، 6 مايو (أذرتاج)

التقى رئيس لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية الفريق شاهين باغيروف بنائبة وزير الخارجية الياباني يوشيكاوا يوومي والوفد المرافق لها.

وتطرق الجانبان إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وشددا على أهمية زيادة تعزيز التعاون في مجال الجمارك.

وركز الاجتماع على مناقشة مشروع "اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة اليابان"، وتبادل المعلومات والخبرات، وإنشاء "بوابة عبور موحدة" بين البلدان المطلة على طول الممر الأوسط العابر لبحر الخزر بين الشرق والغرب وآفاق التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.