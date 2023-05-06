انتخاب رستم اوروجوف عضوا في لجنة الرياضيين للاتحاد الأوروبي للجودو

باكو، 6 مايو (أذرتاج)

انتخب رستم اوروجوف عضوا في لجنة الرياضيين للاتحاد الأوروبي للجودو.

أفادت أذرتاج نقلا عن الاتحاد الأوروبي للجودو ان الاتحاد الأوربي للجودو سيحصل على دعم لجنة الرياضيين فيما بعد وسيجلب أعضاء اللجنة الى المجالات المختلفة للرياضة على أساس خبراتهم، حسبما قال نائب الرئيس هرفوي ليندي في الصفحة الرسمية للاتحاد في الانترنت.

يعتبر رستم اوروجوف من أفضل الرياضيين في أوروبا. فاز بالمركز الثاني في البطولة العالمية للجودو لعام 2017 وعام 2019. وحصل على الذهبية في البطولة الأوروبية عام 2016. وحصل على الفضية للبطولة الأوروبية لعام 2019 وعلى البرونزية بطولات أعوام 2017 و2020 و2022.

يجب الذكر ان رستم اوروجوف الحاصل على فضية الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2016 رئيس لجنة الرياضيين لدى اللجنة الأولمبية الوطنية وعضو في لجنة "آمادا" الاستشارية

للرياضيين.