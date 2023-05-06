انطلاق موسم المضمار في مركز "بينا" للفروسية في باكو

باكو، 6 مايو (أذرتاج)

انطلق اليوم في 6 مايو موسم المضمار في مركز "بينا" للفروسية في باكو لعام 2023، ذلك برعاية الاتحاد الأذربيجاني للفروسية.

أفادت أذرتاج نقلا عن الاتحاد ان الموسم الجديد، الذي سيستمر حتى نوفمبر، سيكون حافلا بالمنافسات والسباقات القوية.

سوف يستضيف المضمار خلال الموسم، الذي سيشهد 14 سباقا اجماليا، 41 شوطا مثيرا للخيول الأصيلة من النوع الإنجليزي وقراباغ وديلباز على مختلف المسافات والتصنيفات، وتبلغ قيمة الجوائز المالية المرصودة فيها 100 ألف مانات، تتنافس عليها حوالي 100 خيل.

في اليوم الأول من الموسم، امتد الشوط الأول على خيول قراباغ وديلباز (البالغة 3 سنوات) لمسافة 1000 متر، وسابقت الخيول الإنجليزية (البالغة 3 سنوات وفوقها) لمسافة 1400 متر.

ونافست خيول قراباغ وديلباز (البالغة 4 سنوات وفوقها) لمسافة 1400 متر.

وفاز الخيل بلقب "باربارا" على المركز الأول في الشوط لمسافة 1000 متر. وصاحب المركز الثاني للشوط لمسافة 1400 متر كان خيل بلقب "نازليجان" وكان في المركز الثالث خيل بلقب "بار بار" لمسافة 1400 متر.