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    انطلاق مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٠٠]
    انطلاق مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

    باكو، 6 مايو (اذرتاج)

    انطلقت مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، السبت، في كنيسة "وستمنستر أبي" بحضور الأمير هاري وولي العهد ويليام وقرينته ويتابع ملايين عبر المملكة المتحدة وغيرها من بلدان العالم مراسم تتويج الملك تشارلز، وهي احتفالات رمزية يتخللها مراسم الدينية.

    فبعد انتهاء المراسم الدينية والطقوس الملكية في دير كنيسة ويستمنستر يعود الملك تشارلز وزوجته الملكة إلى قصر باكنغهام، حسبما أفادت بي بي سي.

    يستخدم تشارلز وكاميلا في طريق العودة أقدم عربة ملكية، وهي العربة الملكية المذهبة التي تعود إلى 260 عاماً.

    تفيد النسخة العربية لـ "بي بي سي" ان العربة الملكية استخدمت في كل مراسم التنصيب منذ عهد الملك وليام الرابع في عام 1831 واستخدمها للمرة الأولى جورج الثالث للذهاب لحضور الافتتاح الرسمي للبرلمان في عام 1762.

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