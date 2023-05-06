وزير الخارجية: نفوذ أذربيجان الدولي يزداد نتيجة للسياسة الخارجية المبدئية الرئيس إلهام علييف

باكو، 6 مايو، أذرتاج

قال وزير الخارجية جيهون بايراموف في كلمة، ألقاها في المؤتمر المنظم في موضوع حيدر علييف وبناء دولة مستقلة في أذربيجان: تأريخ الانتقال الاجتماعي الاقتصادي وحاضره" في 6 مايو اليوم، إن جهود أذربيجان الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة في الفترة ما بعد النزاع دليل على مستهل حقبة جديدة في نهج السياسة الخارجية. ونتيجة لإنهاء الاحتلال العسكري المستمر نحو 30 عاما لعب حل النزاع الذي كان اكبر تحد امام سياستنا الخارجية وظهور حقائق واجندة جديدة في المنطقة، دورا مهما في توسيع آفاق سياستنا الخارجية أيضا.

وأضاف الوزير بايراموف أن نفوذ أذربيجان الدولي يزداد نتيجة لما يتم بقيادة الرئيس إلهام علييف اليوم تنفيذه من نهج السياسة الخارجية المستقلة والمبدئية التي تعطي نتائج مثمرة للبلد والمتوجهة إلى تنمية العلاقات متساوية الحقوق في ظل الظروف المعقدة الحالية على المنصات الثنائية ومتعددة الأطراف.