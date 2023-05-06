وزير الخارجية: أذربيجان تعيد بناء وتأهيل كل شبر من أراضيها المحررة

باكو، 6 مايو، أذرتاج

قال وزير الخارجية جيهون بايراموف في كلمة، ألقاها في المؤتمر المنظم في موضوع حيدر علييف وبناء دولة مستقلة في أذربيجان: تأريخ الانتقال الاجتماعي الاقتصادي وحاضره" في 6 مايو اليوم إن علمنا ثلاثي الألوان يرفرف بالفخر والعزة اليوم على أراضينا المحررة وتعيد أذربيجان بناء وتأهيل كل شبر من أراضينا المحررة.

وأبلغ الوزير بايراموف أن أكبر حلم الزعيم العام كان تحرير أراضينا من الاحتلال وتوفير سلامة أراضي أذربيجان وسيادتها عليها حيث كان الزعيم العام يقول بالتأكيد دوما بأن أراضينا سوف تحرر وشعبنا سوف يعود إلى ديراهم وموطنهم الاصلية والى شوشا ولاتشين واراضي اجدادنا وابائنا الأخرى.

واكد الوزير بيراموف على ان كل هذا "نفذ من قبل خلف تراث الزعيم العام، الرئيس، القائد الأعلى المظفر إلهام علييف. بقيادة القائد الأعلى، حرر جيش أذربيجان، في حرب الـ44 يوما الوطني، أراضينا التي كانت تحت وطأة الاحتلال، محققا من خلاله النصرَ التاريخيَ. إن تحريرَ أراضينا، التي كانت محتلة من قبل أرمينيا خلال الفترة الـ30 عاما، وعودة اللاجئين والنازحين السابقين، الذين تعرضوا للتطهير العرقي هناك، يحمل أهمية سياسية واستراتيجية وفي الوقت ذاته معنوية كبيرة جدا. أراضينا المحررة نتيجة للنصر العظيم تنعاش بقيادة رئيس الدولة إلهام علييف وبمشاركة فاعلة للنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا. "