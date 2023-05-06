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    سياسة


    رئيس الوزراء يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٨:٢٢]
    رئيس الوزراء يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة

    باكو، 6 مايو، أذرتاج

    استقبل رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في 6 مايو اليوم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة فيليب جودا.

    قال مجلس الوزراء في بيان إن مشاركة فيليب جودا في بطولة كرة القدم المصغرة الدولية المنظمة في باكو تكريسا للذكرى السنوية الـ100 للزعيم القومي العام حيدر علييف أشيد بها في اللقاء.

    واستلفتت إلى الفعاليات المتتالية المنفذة في البلد بغية تنمية الرياضة فيما تم التعبير عن اشتهار أذربيجان عبر العالم كلبلد رياضي وعن الإشادة من جانب المجتمع الرياضي الدولي بالإنجازات التي حققتها في هذا المجال.

    وفي الوقت ذاته نوقشت في اللقاء آفاق التعاون بينن اتحاد أذربيجان لكرة القدم المصغرة والاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة.

     

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