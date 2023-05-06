رئيس الوزراء يستقبل رئيسي الاتحاد الدولي للقوارب والرابطة الأوروبية للقوارب

باكو، 6 مايو، أذرتاج

استقبل رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في 6 مايو اليوم رئيسي الاتحاد الدولي للقوارب توماس كونيتسكو والرابطة الأوروبية للقوارب جان زونغرانا.

قال مجلس الوزراء في بيان إن مشاركة كونيتسكو وزونغرانا في بطولة سباق القوارب "كأس الرئيس 2023" المنظمة في أذربيجان تكريسا للذكرى السنوية الـ100 للزعيم القومي العام حيدر علييف أشيد بها في اللقاء.

وتم التأكيد بالامتنان على تنظيم حفل افتتاح البطولة للمرة الثالثة في منطقة البلد المحرر من الاحتلال الأرميني بقصبة صوقوفوشان مع الإشارة إلى ازدياد عدد البلدان المشاركة في المسابقة سنة بعد سنة.

وفي الوقت ذاته نوقشت في اللقاء آفاق التعاون بين أذربيجان والاتحاد الدولي للقوارب والرابطة الأوروبية للقوارب.