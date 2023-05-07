الخارجية: مشاورات سياسية بين أذربيجان والنمسا

باكو، 7 مايو (أذرتاج)

قام نائب وزير خارجية أذربيجان خالاف خالافوف والوفد المرافق له بزيارة جمهورية النمسا بغرض جولة جديدة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية كلا البلدين.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان المدير السياسي والمدير العام لوزارة الشئون الأوروبية والدولية غريغور كوسلير رأس الوفد النمساوي في المشاورات السياسية.

قام الطرفان خلالها بتحليل الوضع الحالي للعلاقات الأذربيجانية النمساوية وبتبادل الآراء حول آفاق التعاون. نوقشت خلال الاجتماع الإمكانيات الواسعة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتنظيم الزيارات الرفيعة المستوى وتعميق التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار.

كذلك نوقشت العلاقات في مجالات الثقافة والعلم والتعليم. كذلك تناول الجانبان إمكانيات توسيع التعاون في إطار المنظمات الدولية.

لفت انتباه الجانب النمساوي الى مساعي أذربيجان في إحلال السلام المستدام والموقف غير البناء لأرمينيا واستفزازاتها المستمرة واعمال إعادة البناء والاعمار المقامة في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال والمشاريع المنفذة في مجال عودة النازحين الى ديارهم واندماج ارمن قره باغ في الحياة القانونية والاقتصادية والاجتماعية لأذربيجان.

خلال الزيارة أجريت لقاءات مع الرئيس الثالث للمجلس الوطني للبرلمان النمساوي نوربيرت هوفير وأعضاء مجموعة الصداقة بين النمسا وجنوب القوقاز لدى البرلمان و وفلوريان فاوشير المدير العام في وزارة العمل والاقتصاد النمساوي في الشئون الاقتصادية والابتكارات والسياسة الدولية الرئيس المشارك في اللجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي والزراعي والصناعي والتقني والتكنولوجي بين النمسا وأذربيجان.

في لقاء مع الرئيس الثالث للمجلس الوطني لدى البرلمان النمساوي نوربيرت هوفير، نوقشت العلاقات البرلمانية بين البلدين، ومع الإشارة الى أهمية الدبلوماسية البرلمانية. قدمت للجانب المقابل معلومات عن الجهود الرامية الى تحقيق اجندة السلام في منطقة جنوب القوقاز.

في لقاء جرى مع أعضاء مجموعة الصداقة مع بلدان جنوب القوقاز لدى البرلمان النمساوي، تم التأكيد على أهمية أنشطة مجموعتي الصداقة لتطوير التعاون بين البرلمانين. كذلك قدمت معلومات عن عملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان.

خلال الزيارة، عقد نائب الوزير الاذربيجاني خالاف خالافوف لقاء مع فلوريان فاوشير المدير العام في وزارة العمل والاقتصاد النمساوي في الشئون الاقتصادية والابتكارات والسياسة الدولية الرئيس المشارك في اللجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي والزراعي والصناعي والتقني والتكنولوجي بين النمسا وأذربيجان حيث ناقشا الوضع الحالي للتعاون الاقتصادي بين البلدين مشيرين الى أهمية نشاط اللجنة المختلطة لتطوير التعاون.