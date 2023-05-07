إسطنبول.. 1.7 مليون شخص يحتشدون في تجمع انتخابي لأردوغان

باكو، 7 مايو (أذرتاج)

شارك ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص، الأحد، في تجمع انتخابي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمدينة إسطنبول.

وجاءت المشاركة الحاشدة في التجمع الذي تخلله حفل افتتاح المرحلة الأولى من "حديقة الشعب" في موقع مطار أتاتورك، بحضور الرئيس أردوغان، حسبما أفادت وكالة الاناضول.

وفي خطاب ألقاه أردوغان أمام الجماهير الغفيرة قال: "نعم، الآن أحضروا لي الرقم الرسمي (للمشاركين في التجمع الانتخابي)، الرقم الرسمي مليون و700 ألف".

وتشهد تركيا في 14 مايو الجاري، انتخابات عامة ورئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحا عن تحالف الشعب، وكمال قليجدار أوغلو مرشحا عن تحالف الأمة.

كما يخوض الانتخابات الرئاسية محرّم إينجه رئيس حزب البلد، وسنان أوغان مرشحا عن تحالف "الأجداد".

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا، وفق اللجنة العليا للانتخابات.