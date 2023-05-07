أذربيجان: 15 حالة إصابة بكورونا في 7 مايو

باكو، 7 مايو، (أذرتاج)

سجلت 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و24 حالة التعافي ودون حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في 7 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 831 ألف و555 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 821 ألف و124 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و257 مريض منهم ويستمر علاج 174 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 800 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و592 ألف و287 فحص طبي.