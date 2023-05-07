أذربيجان: تطعيم 44 جرعة من لقاح كورونا في 7 مايو

باكو، 7 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 44 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 7 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 15 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و11 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 15 شخصا الجرعة الثالثة و3 جرعات تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و962 ألف و579 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و410 ألف و966 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و882 ألف و374 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و403 ألف و57 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 ألف و182 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.