بمبادرة مؤسسة حيدر علييف.. تنظيم ماراثون باكو 2023

باكو، 7 مايو (أذرتاج).

اقيم سباق ماراثون باكو 2023 اليوم 7 مايو في عاصمة أذربيجان بمبادرة مؤسسة حيدر علييف تحت شعار "انتصر على الرياح"، تكريسا لذكرى مئوية الزعيم القومي حيدر علييف.

تنظم ماراثون باكو منذ عام 2016. ويهدف الماراثون الى دعم تطوير الرياضة في أذربيجان وتشجيع الناس خاصة الشباب على الحياة الصحية بالرياضة وجمعهم معا للأغراض النبيلة.

ومسافة الماراثون المنطلق من ميدان علم الدولة تساوي 21 كم. وشارك في السباق اليوم 19500 شخص منهم رياضيون وأشخاص مشهورون وممثلو المجتمع وطلبة الى جانب المشاركين من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا وايطاليا وتركيا والصين وجورجيا وكازاخستان وقيرغزستان واوزبكستان وبولندا وأوكرانيا وغيرها من البلدان.

ويضم شعار السباق عناصر تعكس عن خصائص مدينة باكو وسباق الماراثون.

كما شارك في هذه المرة قدامى محاربين في حرب قراباغ والفئات ذات الإعاقة.

واقيمت منطقة مشجعي ماراثون باكو 2023 وضمت فعاليات فنية وترفيهية وموسيقية مختلفة.

تم تكريم الفائزين. دخل الاوكراني بوغدان سيمونوفيتس خط النهاية أولا بين الرجال. جاء في المركز الثاني الجورجي داويد كاراتاشفيلي وفي المركز الثالث التركي هاكان تشوبان.

وبين النساء جاءت الاوكرانية ناتاليا سيمونوفيتس في المركز الاول والتركية حاسيبه دمير في المركز الثاني والاوكرانية فالينتينا بالتافسكا في المركز الثالث.

يذكر ان ماراثون باكو الأول أقيم في الأول من مايو لعام 2016 وشارك فيه اكثر من 7 آلاف شخص. يحصل كل صاحب للمكان الاول من النساء والرجال على ميداليات وشهادات الى جانب جوائز وهدايا بمبلغ 3000 مانات والمكان الثاني على 2000 مانات والمكان الثالث على 1000 مانات.

كذلك تم تكريم 6 مشاركين ذوي الإعاقة.

الشريك الخاص لماراثون باكو 2023 هو شركة "اذرسيل تيليكوم". نظمت الماراثون بدعم من وزارة العلم والتربية والتنمية الرقمية والنقل وكوبيا وسوكار وإدارة كورنيش باكو والرابطة الاهلية "التنمية الإقليمية" واذرلوتيريا وهيونداي وباداملي وبالتيكا.