"فلاش موب" بمناسبة ذكرى مئوية حيدر علييف في اطار ماراثون باكو 2023
AzerTAg.az
٠٧.٠٥.٢٠٢٣ [٢٢:١٠]
باكو، 7 مايو (أذرتاج)
أقيم فلاش موب تكريسا لذكرى مئوية الزعيم القومي للشعب الاذربيجاني حيدر علييف في اطار ماراثون باكو 2023.
أفادت أذرتاج ان اكثر من ألفي شاب متطوع شاركوا في فلاش موب منظم بدعم من الرابطة الاهلية "التنمية الإقليمية". رسم في فلاش موب اسم الزعيم القومي ورموز اليوبيل المئوي.
يجب الذكر ان الماراثون اليوم نظم في اطار "سنة حيدر علييف" التي أعلنت في جمهورية أذربيجان بمرسوم رئاسي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٦.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٣٦]
٠٥.٠٥.٢٠٢٣ [١٢:٤٩]
٠٤.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٥٤]
٠٨.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٢٩]
٠٨.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٠٣]
٠٧.٠٥.٢٠٢٣ [٢١:٠٢]
٠٦.٠٥.٢٠٢٣ [١٩:٢٩]
٠٨.٠٥.٢٠٢٣ [١١:١٩]
٠٨.٠٥.٢٠٢٣ [١١:١٧]
٠٦.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٢٧]
٠٦.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٠٠]
٠٤.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٥٢]
٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٣٧]
٢٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٥٢]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٢٢]
٠٢.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٠٧]
٠١.٠٥.٢٠٢٣ [١٨:٣٠]
١٧.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٣٩]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥٩]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٤]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
٠٧.٠٥.٢٠٢٣ [٢١:٢٤]
٠٧.٠٥.٢٠٢٣ [٢١:١٤]
٠٥.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٤٥]
٠٥.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
٠٧.٠٥.٢٠٢٣ [٢١:٠٨]
٠٦.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٥٥]
٠٥.٠٥.٢٠٢٣ [١٤:٥٢]
٠٤.٠٥.٢٠٢٣ [١٨:٤٣]
٠٧.٠٥.٢٠٢٣ [٢٢:١٠]
٠٦.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٣٦]
٠٥.٠٥.٢٠٢٣ [١٢:٤٩]
٠٤.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٥٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك