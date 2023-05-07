"فلاش موب" بمناسبة ذكرى مئوية حيدر علييف في اطار ماراثون باكو 2023

باكو، 7 مايو (أذرتاج)

أقيم فلاش موب تكريسا لذكرى مئوية الزعيم القومي للشعب الاذربيجاني حيدر علييف في اطار ماراثون باكو 2023.

أفادت أذرتاج ان اكثر من ألفي شاب متطوع شاركوا في فلاش موب منظم بدعم من الرابطة الاهلية "التنمية الإقليمية". رسم في فلاش موب اسم الزعيم القومي ورموز اليوبيل المئوي.

يجب الذكر ان الماراثون اليوم نظم في اطار "سنة حيدر علييف" التي أعلنت في جمهورية أذربيجان بمرسوم رئاسي.