الرئيس إلهام علييف يصدر أكبر مرسوم العفو عن 801 سجين بمناسبة الذكرى الـ100 للزعيم العام حيدر علييف
AzerTAg.az
٠٨.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٠٩]
باكو، 8 مايو، أذرتاج
رسم الرئيس إلهام علييف في 8 مايو اليوم العفو عن 801 سجين بمناسبة الذكرى السنوية الـ100 للزعيم القومي العام حيدر علييف.
وينص المرسوم على الإعفاء عن 801 سجين عامة ومنهم 463 سجين عن عقوبة الحبس و220 سجين عن المدة الباقية غير المقضية من عقوبة الحبس و118 سجين عن عقوبات تختلف بين تقييد الحرية وعقوبة الأعمال الإصلاحية وجرائم التغريم ومحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
يذكر أن هذا يعد أكبر مرسوم العفو في تاريخ جمهورية أذربيجان المستقلة.
ويدخل المرسوم سريان المفعول منذ يوم توقيعه.
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