الجيش الأرميني يطلق النار على حفارة كانت تعمل في محافظة لاتشين
AzerTAg.az
٠٨.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٠٣]
باكو، 8 مايو، (أذرتاج)
اطلقت الوحدات المسلحة الأرمينية من مواقعها في قرية ديغ لمحافظة جوروس النار على حفارة كانت تعمل في محافظة لاتشين المحررة في الساعة 09:15 يوم 8 مايو.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت على نقاط النيران بهدف وقف الاستفزازات في هذا الاتجاه.
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