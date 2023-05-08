الجيش الأرميني يطلق النار على حفارة كانت تعمل في محافظة لاتشين

باكو، 8 مايو، (أذرتاج)

اطلقت الوحدات المسلحة الأرمينية من مواقعها في قرية ديغ لمحافظة جوروس النار على حفارة كانت تعمل في محافظة لاتشين المحررة في الساعة 09:15 يوم 8 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت على نقاط النيران بهدف وقف الاستفزازات في هذا الاتجاه.