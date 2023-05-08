2307 أذربيجاني يعملون في شركة بي بي

باكو، 8 مايو، (اذرتاج)

بلغ عدد العاملين من أذربيجان على أساس العقد المؤقت في شركة بي بي 2307 شخص خلال نهاية الأرباع الثلاثة الأولى من العام.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن الكوادر الوطنية الأذربيجانية شكلت 90 في المائة من العاملين المتخصصين في شركة بريتيش بتروليوم من منتصف عام 2018.