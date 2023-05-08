بدء زيارة وزير الخارجية الاذربيجاني الى ليتوانيا
AzerTAg.az
٠٨.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٢٩]
باكو، 8 مايو، (أذرتاج)
بدأت الزيارة الرسمية لوزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف إلى جمهورية ليتوانيا.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه في إطار الزيارة، سيعقد الوزير جيهون بيراموف اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين في جمهورية ليتوانيا، بالإضافة إلى رئاسة الاجتماع السابع للجنة الحكومية الدولية المعنية بالتعاون الثنائي بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية ليتوانيا.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٧.٠٥.٢٠٢٣ [٢١:٠٢]
٠٦.٠٥.٢٠٢٣ [١٩:٢٩]
٠٦.٠٥.٢٠٢٣ [١٨:٢٢]
٠٦.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٢٧]
٠٨.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٢٩]
٠٨.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٠٣]
٠٧.٠٥.٢٠٢٣ [٢١:٠٢]
٠٦.٠٥.٢٠٢٣ [١٩:٢٩]
٠٨.٠٥.٢٠٢٣ [١١:١٩]
٠٨.٠٥.٢٠٢٣ [١١:١٧]
٠٦.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٢٧]
٠٦.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٠٠]
٠٤.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٥٢]
٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٣٧]
٢٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٥٢]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٢٢]
٠٢.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٠٧]
٠١.٠٥.٢٠٢٣ [١٨:٣٠]
١٧.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٣٩]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥٩]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٤]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
٠٧.٠٥.٢٠٢٣ [٢١:٢٤]
٠٧.٠٥.٢٠٢٣ [٢١:١٤]
٠٥.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٤٥]
٠٥.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
٠٧.٠٥.٢٠٢٣ [٢١:٠٨]
٠٦.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٥٥]
٠٥.٠٥.٢٠٢٣ [١٤:٥٢]
٠٤.٠٥.٢٠٢٣ [١٨:٤٣]
٠٧.٠٥.٢٠٢٣ [٢٢:١٠]
٠٦.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٣٦]
٠٥.٠٥.٢٠٢٣ [١٢:٤٩]
٠٤.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٥٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك