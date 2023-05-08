  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    بدء زيارة وزير الخارجية الاذربيجاني الى ليتوانيا

    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٢٩]
    بدء زيارة وزير الخارجية الاذربيجاني الى ليتوانيا

    باكو، 8 مايو، (أذرتاج)

    بدأت الزيارة الرسمية لوزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف إلى جمهورية ليتوانيا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه في إطار الزيارة، سيعقد الوزير جيهون بيراموف اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين في جمهورية ليتوانيا، بالإضافة إلى رئاسة الاجتماع السابع للجنة الحكومية الدولية المعنية بالتعاون الثنائي بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية ليتوانيا.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢١:٠٢]
    الخارجية: مشاورات سياسية بين أذربيجان والنمسا
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٩:٢٩]
    رئيس الوزراء يستقبل رئيسي الاتحاد الدولي للقوارب والرابطة الأوروبية للقوارب
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٨:٢٢]
    رئيس الوزراء يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٢٧]
    وزير الخارجية: أذربيجان تعيد بناء وتأهيل كل شبر من أراضيها المحررة