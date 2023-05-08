بدء زيارة وزير الخارجية الاذربيجاني الى ليتوانيا

باكو، 8 مايو، (أذرتاج)

بدأت الزيارة الرسمية لوزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف إلى جمهورية ليتوانيا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه في إطار الزيارة، سيعقد الوزير جيهون بيراموف اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين في جمهورية ليتوانيا، بالإضافة إلى رئاسة الاجتماع السابع للجنة الحكومية الدولية المعنية بالتعاون الثنائي بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية ليتوانيا.