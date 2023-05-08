محطة هادورت لتوزيع الطاقة الكهربائية تلعب دورا منسقا في توفير فضولي وجبرئيل وشوشا بالطاقة

باكو، 8 مايو، أذرتاج

قال مدير مركز التعليم والابتكار لشركة أذر ايشيق لتوزيع الطاقة الكهربائية في أذربيجان أراز محمدزاده في تصريح له لصحفيين أثناء جولة تفقدية إعلامية منظمة للأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني إن عددا من منشآت أذر ايشيق دشن بمشاركة الرئيس إلهام علييف مؤخرا وهي محطة هادروت لتوزيع الطاقة الكهربائية ومركز التعليم الإقليمي ومحطة فضولي الرقمية ومركز الإدارة الرقمية ويكسب كل واحد منها أهمية كبيرة في قراباغ.

وأوضح أن محطة هادروت ومركز التعليم الإقليمي يقعان في قصبة هادروت مبينا أن المحطة تلعب دورا منسقا في توفير فضولي وجبرائيل ومدينة شوشا بالطاقة الكهربائية من حيث موقعها الجغرافي وكونه متصلا بعدة محطات فرعية وزاد أن تدشين مركز التعليم الإقليمي في هادروت له أهمية كبيرة من حيث إعداد وتدريب كوادر ومتخصصين لمنطقة الطاقة الخضراء في منطقة قراباغ.

وتابع أن محطة فضولي الرقمية ومركز الإدارة في فضولي يلعبان دورا مهما في إقامة مناطق ذات الطاقة الخضراء وتطبيق الحلول الرقمية في المنطقة حيث انهما منسقان بالكامل مع جميع المحطات الفرعية وشبكات توزيع منطقة الطاقة الخضراء الواقعة في المحيط المذكور الأمر الذي يضمن تكامل كل منشآت موجودة مع التقنيات الحديثة موضحا أن المحطة الفرعية الرقمية تمكن بخلاف المحطات الفرعية التقليدية بالسيطرة والمراقبة بشكل جماعي وشامل وموحد على جميع الأجهزة والعناصر في المحطات الفرعية وعلى طول الشبكة.