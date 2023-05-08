النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر صورة وفيديو من قره باغ
AzerTAg.az
٠٨.٠٥.٢٠٢٣ [١٦:١٣]
باكو، 8 مايو، (اذرتاج)
نشرت النائبة الاولى لرئيس جمهورية اذربيجان السيدة مهربان علييفا في صفحتها الرسمية على الانستغرام صورة وفيديو من قره باغ.
وجاء في التدوينة: "الجسور والأنفاق - شكل جديد لطريق شوشا. 08.05.2023".
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