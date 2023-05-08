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    أخبار رسمية


    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر صورة وفيديو من قره باغ

    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:١٣]

    باكو، 8 مايو، (اذرتاج)

    نشرت النائبة الاولى لرئيس جمهورية اذربيجان السيدة مهربان علييفا في صفحتها الرسمية على الانستغرام صورة وفيديو من قره باغ.

    وجاء في التدوينة: "الجسور والأنفاق - شكل جديد لطريق شوشا. 08.05.2023".

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