النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر صورة وفيديو من قره باغ

باكو، 8 مايو، (اذرتاج) نشرت النائبة الاولى لرئيس جمهورية اذربيجان السيدة مهربان علييفا في صفحتها الرسمية على الانستغرام صورة وفيديو من قره باغ. وجاء في التدوينة: "الجسور والأنفاق - شكل جديد لطريق شوشا. 08.05.2023".

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده