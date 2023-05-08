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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتفقد سير الاعمال في جزء 66-81كم للطريق البري الجديد من فضولي الى شوشا

    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٨:١٢]

    باكو، 8 مايو (أذرتاج)

    تفقد الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى قرينته مهريبان علييفا سير اعمال انشاء في جزء 81-66 كم من الطريق البري الواصل بين احمدبايلي – فضولي – شوشا.

    قدمت معلومات مفصلة عن الطريق فقيل انه يربط محافظات فضولي وخوجاوند وخوجالي وشوشا المحررة من الاحتلال منطلقا من طريق M6 الواصل بين حاجيقابول واغبند وممر زنكزور. طوله الإجمالي 81.7 كم. الاعمال مستمرة في انشائه وفق المعايير الدولية المعاصرة. الطريق مكون من 4 حارات. أنشئت على طول الطريق قناطر وأنفاق.

    شاهد الرئيس والسيدة الأولى مقطع فيديو يتحدث عن الاعمال المستكملة في الطريق.

    من المقرر ان تستكمل اعمال انشاء الطريق عام 2024.

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    الرئيس إلهام علييف يتفقد سير الاعمال في جزء 66-81كم للطريق البري الجديد من فضولي الى شوشا الرئيس إلهام علييف يتفقد سير الاعمال في جزء 66-81كم للطريق البري الجديد من فضولي الى شوشا الرئيس إلهام علييف يتفقد سير الاعمال في جزء 66-81كم للطريق البري الجديد من فضولي الى شوشا الرئيس إلهام علييف يتفقد سير الاعمال في جزء 66-81كم للطريق البري الجديد من فضولي الى شوشا الرئيس إلهام علييف يتفقد سير الاعمال في جزء 66-81كم للطريق البري الجديد من فضولي الى شوشا الرئيس إلهام علييف يتفقد سير الاعمال في جزء 66-81كم للطريق البري الجديد من فضولي الى شوشا الرئيس إلهام علييف يتفقد سير الاعمال في جزء 66-81كم للطريق البري الجديد من فضولي الى شوشا الرئيس إلهام علييف يتفقد سير الاعمال في جزء 66-81كم للطريق البري الجديد من فضولي الى شوشا الرئيس إلهام علييف يتفقد سير الاعمال في جزء 66-81كم للطريق البري الجديد من فضولي الى شوشا الرئيس إلهام علييف يتفقد سير الاعمال في جزء 66-81كم للطريق البري الجديد من فضولي الى شوشا الرئيس إلهام علييف يتفقد سير الاعمال في جزء 66-81كم للطريق البري الجديد من فضولي الى شوشا الرئيس إلهام علييف يتفقد سير الاعمال في جزء 66-81كم للطريق البري الجديد من فضولي الى شوشا الرئيس إلهام علييف يتفقد سير الاعمال في جزء 66-81كم للطريق البري الجديد من فضولي الى شوشا الرئيس إلهام علييف يتفقد سير الاعمال في جزء 66-81كم للطريق البري الجديد من فضولي الى شوشا الرئيس إلهام علييف يتفقد سير الاعمال في جزء 66-81كم للطريق البري الجديد من فضولي الى شوشا الرئيس إلهام علييف يتفقد سير الاعمال في جزء 66-81كم للطريق البري الجديد من فضولي الى شوشا الرئيس إلهام علييف يتفقد سير الاعمال في جزء 66-81كم للطريق البري الجديد من فضولي الى شوشا الرئيس إلهام علييف يتفقد سير الاعمال في جزء 66-81كم للطريق البري الجديد من فضولي الى شوشا الرئيس إلهام علييف يتفقد سير الاعمال في جزء 66-81كم للطريق البري الجديد من فضولي الى شوشا