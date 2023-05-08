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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهريبان علييفا يحضران حفل تشغيل محطة ضخ من نهر زاريسلي تشاي

    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٨:٥‎٣]

    باكو، 8 مايو (أذرتاج)

    شارك الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى قرينته مهريبان علييفا في حفل تشغيل محطة ضخ من نهر زاريسلي تشاي في قرية داش آلتي قرب مدينة شوشا.

    أفادت اذرتاج ان رئيس وكالة الموارد المائية الأذربيجانية زاور ميكايلوف قدم معلومات عن نظام تموين مدينة شوشا بالمياه وأنظمة الصرف الصحي ومياه الامطار.

    بعد مدة قصيرة من تحرير مدينة شوشا من الاحتلال في 8 نوفمبر عام 2020، بدأ استئناف تموين المدينة بمياه الشرب. درس الخبراء حالة مصادر الماء للمدينة وخطوط المياه وشبكات التوزيع في المدينة. تبين ان الوحشيين الأرمن دمروا بشكل متعمد مصادر تموين المدينة بمياه الشرب وشبكة التوزيع وغيرها من المنشآت الهيدرولوجية.

    بناء على برنامج التدابير العاجلة، تم ترميم الأجزاء المدمرة من خط المياه الرئيسي ومصدر المياه بجبل كيرس الصغير. واستؤنف نقل ماء الشرب الى مدينة شوشا في 25 نوفمبر عام 2020.

    قيل ان مشروع إعادة بناء نظام التموين بمياه الشرب ونظام الصرف الصحي ومياه الامطار سيشمل 25 ألف نسمة في حلول عام 2040. لضمان استمرار تموين المدينة بالمياه ستنشأ 3 مستودعات ماء بحجمها الإجمالي 6 آلاف متر مكعب.

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