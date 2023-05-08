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    أخبار رسمية


    النائبة الأولى للرئيس تكتب: "بحثا عن زهرة خاري بلبل"

    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٠:٠٤]

    باكو، 8 مايو (أذرتاج)

    كتبت النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني السيدة مهريبان علييفا في حسابها الرسمي في انستغرام من شوشا: " بحثا عن زهرة خاري بلبل. لم أعثر عليها بعدُ".

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