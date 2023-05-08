النائبة الأولى للرئيس تكتب: "بحثا عن زهرة خاري بلبل"
AzerTAg.az
٠٨.٠٥.٢٠٢٣ [٢٠:٠٤]
باكو، 8 مايو (أذرتاج)
كتبت النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني السيدة مهريبان علييفا في حسابها الرسمي في انستغرام من شوشا: " بحثا عن زهرة خاري بلبل. لم أعثر عليها بعدُ".
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