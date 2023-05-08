وزير الخارجية يبحث مع الجانب الليتواني المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون بين البلدين

باكو، 8 مايو (أذرتاج)

استقبل رئيس جمهورية ليتوانيا قيتاناس ناوسيدا وزيرَ خارجية أذربيجان جيهون بايراموف على هامش زيارته في 8 مايو.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا خلال اللقاء المسائل المهمة المدرجة في أجندة التعاون بين أذربيجان وليتوانيا.

كما جرى لقاء بين وزير الخارجية الاذربيجاني والمستشارة العامة للرئيس الليتواني في السياسة الخارجية السيدة آستا سكايسكيريت بحضور الوفدين.

أشار الوزير بايراموف في اللقاء الى وجود أجندة التعاون الثنائي والمتعدد الجوانب في إطار المنظمات الدولية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية والزراعية والتعليمية والإنسانية والطاقة وغيرها بين البلدين، مؤكدا على أهمية الزيارات المتبادلة والحوار السياسي في تطوير العلاقات.

قال الوزير جيهون بايراموف ان ليتوانيا تدعم المشاريع المنفذة في مجال المواصلات في إطار الاتحاد الأوروبي لافتا الى زيادة أهمية منطقة حوض بحر الخزر وكذلك الممر الأوسط في ظل التغيرات الجيوسياسية. وفي هذا السياق، قيل ان جهود أذربيجان في اتجاه افتتاح ممر زنكزور وكافة خطوط المواصلات والنقل في المنطقة ستكون مفيدة من حيث توسيع إمكانيات الممر الأوسط.

أحاط الوزير بايراموف الجانبَ الليتواني علما بآخر تطورات الأوضاع الإقليمية في فترة ما بعد النزاع، واعمال إعادة البناء والاعمار الواسعة النطاق الجارية في الأراضي المحررة من الاحتلال، والمساعي الرامية الى تقديم اجندة السلام بين أذربيجان وأرمينيا، والتحديات الحالية، وتهديدات الألغام الارمينية، مشيرا الى ان التعاون في مجال اعمال إعادة البناء ومكافحة تهديدات الألغام سيعطي اسهاما مهما في إقرار السلام والامن الإقليميين.

أعرب الجانب الليتواني في لقاءات عن حرصه على المزيد من تطوير العلاقات مع أذربيجان. قيل ان برنامج الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي يلعب دور منصة مهمة لتمتين التعاون ولاسيما ان أذربيجان شريك موثوق به في مجال امن الطاقة. وأشاد الجانب الليتواني بمساعي بناء السلام في المنطقة، مشيرا الى اخلاصه لعملية التطبيع ودعم ليتوانيا لهذه المساعي.