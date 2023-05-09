وزيرا خارجية أذربيجان وليتوانيا تبحثان آخر تطورات الأوضاع في المنطقة

باكو، 9 مايو (أذرتاج)

التقى وزير خارجية ليتوانيا قابريليوس لاندسبيرقس مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف على هامش زيارته الى ليتوانيا في 8 مايو.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان بايراموف ولاندسبيرقس ناقشا مسائل التعاون الثنائي والمتعدد الجوانب بين البلدين وآخر تطورات الأوضاع الإقليمية.

اعرب الوزير بايراموف عن ثقته في ان يعطي اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الثنائي اسهاما في تطوير العلاقات القائمة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والنقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتعليم وغيرها. اشير أيضا في اللقاء الى ضرورة توسيع الأساس القانوني للعلاقات بين البلدين.

قال الوزير الاذربيجاني ان مذكرة التفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، الموقعة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في 18 يوليو لعام 2022 تخلق إمكانيات واسعة في مجال توسيع الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة. قال الوزير ان قطاع الطاقة الخضراء من مجالات التعاون المحتملة بين أذربيجان وليتوانيا.

تحدث بايراموف عن الوضع الإقليمي الناشئ بعد انتهاء الحرب الوطنية الأذربيجانية ومساعي السلام وعملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا معلنا ان أذربيجان عازمة على مواصلة جهودها الرامية الى توقيع معاهدة السلام، رغم التحديات والصعوبات.

أوضح ان الواقع الجديد الناشئ في المنطقة يخلق فرصا جديدة للتعاون قائلا ان الطرق المعاصرة لبناء المدن بما فيها مشروعي "المدينة الذكية" و"القرية الذكية"، المنفذة من قبل أذربيجان في الأراضي المحررة من الاحتلال مجالات واسعة للتعاون. أحاط الوزير نظيره الليتواني علما بتهديدات الألغام الارمينية المزروعة في الأراضي الأذربيجانية.

من جانبه أشاد الوزير الليتواني بتطوير العلاقات بين البلدين والتواصل المتزايد وتبادل الزيارات. قال ان لا بديل لأجندة التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا مشيرا الى ان بلاده تدعم مساعي البناء وإحلال السلام في المنطقة.