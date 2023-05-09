الرئيس إلهام علييف يهنئ قدامى المحاربين الاذربيجانيين بمناسبة ذكرى الانتصار على الفاشية

باكو، 9 مايو (أذرتاج)

هنأ الرئيس إلهام علييف قدامى المحاربين الاذربيجانيين بمناسبة ذكرى يوم الانتصار على الفاشية المصادف في 9 مايو، أفادت أذرتاج ان الرئيس كتب كلماته للتهنئة في تغريدة له في تويتر.