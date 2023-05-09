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    الرئيس إلهام علييف يهنئ قدامى المحاربين الاذربيجانيين بمناسبة ذكرى الانتصار على الفاشية

    ٠٩.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٥‎٦]
    الرئيس إلهام علييف يهنئ قدامى المحاربين الاذربيجانيين بمناسبة ذكرى الانتصار على الفاشية

    باكو، 9 مايو (أذرتاج)

    هنأ الرئيس إلهام علييف قدامى المحاربين الاذربيجانيين بمناسبة ذكرى يوم الانتصار على الفاشية المصادف في 9 مايو، أفادت أذرتاج ان الرئيس كتب كلماته للتهنئة في تغريدة له في تويتر.

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