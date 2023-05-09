الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى قرينته مهريبان علييفا يحضران عددا من الفعاليات

باكو، 9 مايو (أذرتاج)

حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا عددًا من مراسم التدشين ووضع حجر الأساس في شوشا.

افتتح الرئيس إلهام علييف مركز التقنيات المبتكرة لشبكات شوشا الكهربائية المملوكة لشركة اذر ايشيق، وأزاح الستار عن لافتة شارع آتاتورك.

تم إبلاغ رئيس الدولة بالأعمال المخطط تنفيذها في شارعي قره باغ وصادق جان.

وضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس لمبنى غير سكني في شارع قره باغ، وأزاح الستار عن لافتات تقاطع شارعي الملا بناه واقف وباناه علي خان.

قام الرئيس الأذربيجاني بزيارة ضريح مير محسن نواب قراباغي، الذي رممته مؤسسة حيدر علييف، في سهل جدير دوزو.

حضر الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا افتتاح عمارة أسرة مهمانداروف في شوشا بعد أعمال الترميم التي قامت بها مؤسسة حيدر علييف.

احيط رئيس الدولة والسيدة الأولى علما بالأعمال المخطط تنفيذها في الساحة أمام مبنى إداري للممثلية الخاصة للرئيس في المدينة.