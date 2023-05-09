الرئيس إلهام علييف يدشن مركز التقنيات الابتكارية لشبكات شوشا الكهربائية

باكو، 9 مايو (أذرتاج)

افتتح رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف مركز التقنيات الابتكارية لشبكات شوشا الكهربائية المملوكة لشركة أذر إيشيق للكهرباء.

أطلع وقار احمدوف رئيس شركة " أذر إيشيق " المساهمة المفتوحة رئيسَ الدولة على الأعمال المنجزة.

تضمنت المرافق التي تم إنشاؤها في مركز التقنيات الابتكارية للشبكات الكهربائية محولات سعة مختلفة ومحطة فرعية جديدة بجهد 35 كيلوفولت. كذلك أنشئت فيه المعدات الكهربائية، والتتابع الواقي الإلكتروني، وأنظمة التحكم في إرسال "سكادا" الأنظمة الاوتوماتيكية وتركيب الألواح الشمسية فضلا عن معدات لتزويد السيارات بالكهرباء.

كذلك تم تهيئة كل الظروف اللازمة لعمل الطاقم والفنيين.