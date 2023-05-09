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    أخبار رسمية


    حفل إزاحة الستار عن لافتة شارع آتاتورك في شوشا

    ٠٩.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٣:٤٩]

    باكو، 9 مايو (أذرتاج)

    حضر الرئيس إلهام علييف حفل إزاحة الستار عن لافتة شارع اتاتورك في مدينة شوشا في 9 مايو.

    قدم الممثل الخاص للرئيس في محافظة شوشا آيدين كريموف الى الرئيس إلهام علييف معلومات عن أعمال إعادة البناء والإعمار المخطط تنفيذها في الشارع والمنشآت والمرافق التي ستنشأ فيه.

    قيل ان طول الشارع 714 متر وعرضه 11 مترا.

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