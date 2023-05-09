المهام التكتيكية مستمرة في مناورات "نسر الاناضول 2023"

باكو، 9 مايو (أذرتاج)

تم إنجاز المهام التالية بنجاح خلال التدريبات التكتيكية للطيران الدولية "نسر الأناضول - 2023"، التي أقيمت في قونية بجمهورية تركيا، حسبما أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية لأذرتاج.

بعد الإحاطة العامة، أوضح الطيارون الأذربيجانيون على الخريطة الأنشطة التي يتعين القيام بها.

في اليوم التالي من التدريبات، تم إجراء محاكاة لمهمة دخول المجال الجوي الوهمي للعدو، باستخدام إمكانيات أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية الحديثة، واكتشاف وتدمير الأهداف الأرضية الصغيرة المتحركة والثابتة المموهة في المناطق الجبلية.

كما تم وضع طرق للتهرب من وسائل الدفاع الجوي للعدو الوهمي عن طريق إجراء مناورات قتالية معقدة على ارتفاع متوسط.

تم تنفيذ المهام الموكلة بنجاح من قبل الطيارين العسكريين.

كجزء من تبادل الخبرات، يتبادل الطيارون الأذربيجانيون الخبرة القتالية المكتسبة خلال الحرب الوطنية التي استمرت 44 يومًا مع الطيارين العسكريين من الدول المشاركة الأخرى، ويستفيدون أيضًا من خبرتهم.