باكو تستضيف معرض الخزر الدولي للنقل والترانزيت واللوجيستية

باكو، 9 مايو (أذرتاج)

أفادت أذرتاج نقلا عن كوبيا ان باكو تستضيف من 31 مايو الى 2 يونيو النسخة العشرين من معرض الخزر الدولي للنقل والترانزيت واللوجستية في مركز باكو للمعارض.

ستعرض فيه خدمات القطاعين العام والخاص العاملين في مجالات النقل البري والسككي والجوي والبحري واللوجستية والتسليم عن طريق البريد، فضلا عن وسائل النقل المختلفة والمعدات والمستودعات.

يمكن مؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاتصال مع كوبيا حتى 19 مايو لعرض خدماتها ومنتجاتها مجانا في الجناح الخاص الذي سينشأ في المعرض.