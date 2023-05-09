الرئيس إلهام علييف يضع حجر أساس مبنى غير سكني في شارع قراباغ

باكو، 9 مايو (أذرتاج)

حضر الرئيس إلهام علييف حفل وضع حجر الأساس لمبنى غير سكني في شارع قراباغ بمدينة شوشا في 9 مايو.

في البداية احيط الرئيس علييف علما بالاعمال المخطط تنفيذها في شارعي قراباغ وصادق جان.

قيل ان المساحة الاجمالية للمبنى السكني المخطط إنشاؤه في شارع قره باغ ستبلغ 5400 متر مربع. ستكون المبنى من 4 طوابق وطابق سفلي وسيتضمن 30 شقة. كذلك سينشأ مبنى غير سكني قربه. ستشكل المساحة الاجمالية لذلك المبنى المكون من وحدتين ومبنى للمكتب 5745 متر مربع. سينشأ في الطابق الثاني من المبنى موقف للسيارات.