إزاحة الستار عن لافتات تقاطع شارعي ملا بناه واقف وبناه علي خان في شوشا

باكو، 9 مايو (أذرتاج)

حضر الرئيس إلهام علييف حفل إزاحة الستار عن لافتات في تقاطع شارعي ملا بناه واقف وبناه علي خان في شوشا في 9 مايو.

أفادت أذرتاج ان الممثل الخاص للرئيس في محافظة شوشا آيدين كريموف أحاط رئيس الجمهورية علما بالاعمال المخطط تنفيذها في الشارعين.

قيل ان طول شارع ملا بناه واقف 2473 متر وعرضه 10-15 متر.

طول شارع بناه علي خان 864 متر وعرضه 13-10 متر.

يشار الى ان الشارعين الى جانب شوارع شوشا الأخرى سيعاد انشاؤهما بالمعايير المعاصرة وسيتم تجهيزهما بالبنى التحتية الضرورية.