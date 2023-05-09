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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح عمارة اسرة مهمانداروف التاريخية في شوشا

    ٠٩.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٤]

    باكو، 9 مايو (أذرتاج)

    حضر الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا حفل افتتاح عمارة أسرة مهمانداروف التاريخية بعد ترميمها من قبل مؤسسة حيدر علييف.

    اثناء تفقد المبنى، قيل للرئيس والسيدة الأولى قرينته ان العمارة أنشئت في القرن الثامن عشر من قبل افراد أسرة مهمانداروف. يضم المجمع السكني عمارة كبيرة وعمارة صغيرة ومسجد أسري وينبوع الماء.

    تم ترميم المجمع السكني التاريخي ابتداء من أكتوبر عام 2021. عند اعمال الترميم تم الحفظ على الاصالة والتاريخية في المباني.

    كذلك أقيم معرض في محيط المجمع السكني في موضوع "بيت نبلاء قره باغ" مع مقتنيات تاريخية قديمة.

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