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    سياسة


    الرئيس: أذربيجان تحيي باحترام ذكرى حيدر علييف

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٤٢]
    الرئيس: أذربيجان تحيي باحترام ذكرى حيدر علييف

    باكو، 10 مايو (أذرتاج)

    تحتفل أذربيجان اليوم بالذكرى المئوية لميلاد الزعيم القومي حيدر علييف. تحيي أذربيجان، باحترام كبير، ذكرى ابنها البار العظيم.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في خطابه الموجه الى الشعب الاذربيجاني من شوشا بمناسبة اليوبيل المئوي للزعيم القومي حيدر علييف.

    أكد الرئيس انه أصدر مرسوما حول اعلان عام 2023 "عام حيدر علييف" في أذربيجان. قال انه أقيمت حتى هذا اليوم وستقام الى نهاية العام فعاليات عديدة سواء في أذربيجان او خارجها.

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