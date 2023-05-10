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    أذربيجان: 25 حالة إصابة بكورونا في 9 مايو

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٥‎٠]
    أذربيجان: 25 حالة إصابة بكورونا في 9 مايو

    باكو، 10 مايو، (اذرتاج)

    سجلت 25 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و26 حالة تعافي و3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 9 مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 831 ألف و588 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 821 ألف و156 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و260 مريض منهم ويستمر علاج 172 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1500 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و599 ألف و421 فحص طبي.

     

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