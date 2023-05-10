أذربيجان: تطعيم 213 جرعة من لقاح كورونا في 9 مايو

باكو، 10 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 213 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 9 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن عدد جرعات اللقاح المطعمة يبلغ الى الحين في البلد 13 مليونا و962 ألف و792 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و410 ألف و991 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و882 ألف و536 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و403 ألف و79 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 ألف و186 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.