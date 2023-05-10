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    إلهام علييف: تم وضع حجر الأساس لـ10 قرى في قره باغ وزنكزور الشرقية منذ 2 مايو

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٣ [١١:٠٤]
    إلهام علييف: تم وضع حجر الأساس لـ10 قرى في قره باغ وزنكزور الشرقية منذ 2 مايو

    باكو، 10 مايو (أذرتاج)

    من 2 مايو حتى اليوم، أقيمت فعاليات عديدة في قره باغ وزنكزور الشرقية، وتم وضع حجر الأساس لـ10 قرى وأقيمت مراسم تدشين المشاريع.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في خطابه الموجه الى الشعب الاذربيجاني من شوشا.

    قال: "خلال حوالي 10 أيام، اثناء زيارتي قره باغ وزنكزور، أرى انهما تنتعشان، تنشأ وتُرمَّم فيهما جسور وأنفاق ومحطات كهربائية ومستودعات ماء ومدارس ومستشفيات ومبان سكنية ومساجد، تنشأ خطوط كهرباء فيهما. وكل أعمال إعادة الإعمار هذه تنفذ بناء على مصالح الشعب الاذربيجاني."

     

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