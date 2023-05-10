ليلى علييفا تنشر صورا من مهرجان "خاري بلبل" الدولي للموسيقى (صور)

باكو، 10 مايو (أذرتاج) نشرت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف والرئيسة المؤسسة لرابطة "إيديا" الأهلية ليلى علييفا في حسابها الرسمي في انستغرام صورا من مهرجان "خاري بلبل" الدولي للموسيقى في مدينة شوشا. تقدم أذرتاج هذه الصور.

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