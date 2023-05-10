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    الرئيس إلهام علييف: حرب قره باغ الثانية كانت احتفاء بروح الشعب الأذربيجاني التي لا تقهر

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٤:٠٩]
    الرئيس إلهام علييف: حرب قره باغ الثانية كانت احتفاء بروح الشعب الأذربيجاني التي لا تقهر

    باكو، 10 مايو، (أذرتاج)

    كانت حرب قره باغ الثانية احتفاء بروح الشعب الأذربيجاني التي لا تقهر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في خطابه الموجه الى الشعب الاذربيجاني بمناسبة الذكرى المئوية للزعيم الوطني حيدر علييف.

     

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