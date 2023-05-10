الرئيس إلهام علييف: حرب قره باغ الثانية كانت احتفاء بروح الشعب الأذربيجاني التي لا تقهر
AzerTAg.az
١٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٤:٠٩]
باكو، 10 مايو، (أذرتاج)
كانت حرب قره باغ الثانية احتفاء بروح الشعب الأذربيجاني التي لا تقهر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في خطابه الموجه الى الشعب الاذربيجاني بمناسبة الذكرى المئوية للزعيم الوطني حيدر علييف.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٦:١٤]
١٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٤:٥٦]
١٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٤:٤٥]
١٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٤:٢٤]
١٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٦:١٤]
١٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٤:٥٦]
١٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٤:٤٥]
١٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٤:٢٤]
١٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٣٥]
١٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٤:٤٤]
١٠.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٤٧]
١٠.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٠٠]
٠٤.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٥٢]
٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٣٧]
٢٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٥٢]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٢٢]
١٠.٠٥.٢٠٢٣ [١١:١٠]
٠٩.٠٥.٢٠٢٣ [١٠:٥٩]
٠٨.٠٥.٢٠٢٣ [٢٠:٢٧]
٠٢.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٠٧]
٠٩.٠٥.٢٠٢٣ [١٦:٣٥]
٠٨.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:١٠]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥٩]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٤]
١٠.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٠٠]
١٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٠:٥٠]
٠٧.٠٥.٢٠٢٣ [٢١:٢٤]
٠٧.٠٥.٢٠٢٣ [٢١:١٤]
١٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٦:٤٦]
٠٨.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٥٨]
٠٧.٠٥.٢٠٢٣ [٢١:٠٨]
٠٦.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٥٥]
١٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٦:١٠]
١٠.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:٣٢]
٠٨.٠٥.٢٠٢٣ [١٥:١٧]
٠٧.٠٥.٢٠٢٣ [٢٢:١٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك